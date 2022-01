Skispringen

Vierschanzentournee - Markus Eisenbichler setzt ein Ausrufezeichen in der Qualifikation: "Sehr gut!"

Markus Eisenbichler erwischt in Bischofshofen einen sehr guten Start in den letzten Tag der 70. Vierschanzenztournee. In der Qualifikation für das Finalspringen am Abend fliegt der sechsmalige Weltmeister auf der Paul-Außerleitner-Schanze auf 139,5 Meter und übernimmt die Führung. Für den Qualifikationssieg reicht es aber nicht, weil der Tournee-Führende Ryoyu Kobayashi wieder einmal besser ist.

00:00:57, vor 15 Minuten