Auch Constantin Schmid (Oberaudorf) mit 128,5 m, Pius Paschke (Kiefersfelden/125,5 m), David Siegel (Baiersbronn/114,0 m) und Martin Hamann (Aue/119,0 m) qualifizierten sich für den Einzelwettkampf am Samstag (16:00 Uhr im Liveticker).

Olympiasieger Wellinger (Ruhpolding) als 55. und Freund (Rastbüchl) als 54. von 57 gestarteten Athleten verpassten hingegen den Sprung in das 50-köpfige Starterfeld.

16/12/2020 AM 06:56

Der Oberstdorfer wurde am Mittwoch positiv auf das Virus getestet und ist deshalb am Wochenende in Engelberg nicht dabei.