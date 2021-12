Skispringen

Karl Geiger mit starkem ersten Sprung in Engelberg auf Rang zwei: "Richtig gut getroffen"

"Richtig gut getroffen!" Der Weltcupführende Karl Geiger fliegt im ersten Durchgang in Engelberg auf starke 137 Meter und liegt damit vor dem zweiten Sprung in Lauerstellung. Nur 1,9 Punkte trennen den 28 Jahre alten Oberstdofer vom in Führung liegenden Slowenen Timi Zajc. Damit hat Geiger eine starke Ausgangslage vor dem zweiten Durchgang. Constantin Schmid liegt auf Rang acht.

00:01:19, vor 23 Minuten