Skispringen

Markus Eisenbichler verpasst bei Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg zweiten Durchgang

"Er hat aber auch Pech!" Markus Eisenbichler scheitert bei der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg im ersten Durchgang. Bei schweren Bedingungen landet der 30-Jährige nur bei 113 Metern und verpasst den Sprung in den zweiten Durchgang in der Schweiz. Eisenbichler landet nur auf Rang 35.

00:00:52, vor 7 Minuten