Das Team wird dabei in unveränderter Besetzung antreten - auch mit Andreas Wellinger. Der deutsche Meister hatte sich zuletzt am Knöchel verletzt und war am Ende nur 27. geworden.

"Er ist fit und wird in Engelberg wieder angreifen", so Horngacher.

Ad

Angeführt wird das DSV-Team in der Schweiz erneut von Vorjahressieger Karl Geiger.

Oberstdorf Genug Schnee: Grünes Licht für Vierschanzentournee VOR 4 STUNDEN

Der sagte nach den Plätzen drei und fünf, dass seine Sprungform "in die richtige Richtung" zeige und er wisse, dass er "vorne dabei sein kann".

Das deutsche Aufgebot:

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Legende ohne Ende: Ammann und Kasai geben Rätsel auf

(SID)

Eisenbichler verbessert - Geiger springt in Podest-Nähe

Titisee-Neustadt Vier Deutsche in den Top 15 - Kubacki siegt beeindruckend UPDATE 11/12/2022 UM 16:35 UHR