"Ich bin definitiv eine Fliegerin", erklärte Kramer im Gespräch mit der "APA".

"Wenn man so etwas plant, muss man schon richtig gut darüber nachdenken. So wie sie es jetzt veranstalten, macht es definitiv Sinn", sprach sich die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison für die Regelung aus, dass nur die Besten in Vikersund an den Start gehen dürfen. "Allen Athletinnen die Teilnahme zu ermöglichen, wäre viel zu gefährlich."

"Skifliegen ist ein Punkt, der dem Damen-Skispringen noch abgeht. Ich bin dahinter, dass man den Sport pusht und bin auch sehr für gleiche und gleich viele Wettkämpfe wie bei den Männern", unterstrich Kramer ihre Forderungen.

Die FIS hat nun die Rahmenbedingungen für eine weitere Entwicklung gesetzt. Im März 2023 treten die Damen zum ersten Skifliegen der Geschichte an. Eine Saison darauf geht die erste Vier-Schanzen-Tournee der Damen über die Bühne.

