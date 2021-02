Gregor Schlierenzauer war im Training zu den Continental-Cup-Springen auf der Inselbergschanze in Brotterode starke 120 Meter gesprungen, musste bei der Landung aber tief in die Hocke gehen. Anschließend fasste er sich ans linke Knie. Zu den beiden Wettkämpfen am Samstag und Sonntag trat er nicht mehr an.