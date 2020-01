Das war's von der Qualifikation in Innsbruck. Jonas Klinke verabschiedet sich für heute. Vielen Dank fürs Mitlesen und hoffentlich bis morgen! Der 1. Durchgang beginnt um 14:00 Uhr.

15:17 Uhr - Drei weitere Deutsche in den Top 15

Stephan Leyhe wird guter Zehnter und liegt zwei Ränge vor Markus Eisenbichler. Constantin Schmid bestätigt seine gute Form als 15. Pius Paschke wird als 25. morgen im ersten Duell antreten. Zudem qualifiziert sich auch Moritz Baer auf Platz 48 für das Bergiselspringen. Damit sind alle sechs DSV-Adler morgen dabei.

15:14 Uhr - Lindvik gewinnt die Qualifikation

Marius Lindvik hat den Schwung von seinem Garmisch-Sieg genutzt und die Qualifikation in Innsbruck für sich entschieden. Mit 131,5 Metern und 138,9 Punkten siegt er vor Stefan Kraft (132,5 m/ 136,8 P.) und Karl Geiger (131,5 m/ 134,9 P.). Philipp Aschenwald sorgt als Vierter für ein tolles ÖSV-Ergebnis. Ryoyu Kobayashi wird Fünfter vor Dawid Kubacki.

15:11 Uhr - Ryoyu Kobayashi

Im vergangenen Jahr gewann Kobayashi die Quali am Bergisel. Heute gelingt ihm das nicht. Er landet 1,5 Meter früher als Geiger. 130 Meter bedeuten Rang fünf für den Japaner.

15:10 Uhr - Karl Geiger

Jetzt Karl Geiger. Und auch er mischt wieder oben mit. Er kommt mit guter Höhe in den Hang und fliegt auf 131,5 Meter! Platz drei für den Oberstdorfer.

Video - Geiger schlägt Kobayashi in der Qualifikation 02:48

15:09 Uhr - Stefan Kraft

Nur noch drei sind oben. Stefan Kraft macht den Anfang. Und er macht das glänzend: Kraft übertrumpft Lindvik nochmal um einen Meter! Für die Führung reicht es zwar dennoch nicht, aber mit Rang zwei wird er sehr zufrieden sein.

15:07 Uhr - Philipp Aschenwald

Auch Aschenwald präsentiert sich stark. Nur einen halben Meter kürzer als Lindvik. Platz zwei für den Österreicher.

15:05 Uhr - Marius Lindvik

Im zweiten Training war er schon der Beste und auch jetzt haut er einen raus. Mit 131,5 Meter gelingt ihm der bisher weiteste Quali-Sprung. Rang eins für den Norweger! Mit dem Garmisch-Sieger ist auch in Innsbruck zu rechnen.

Video - Norweger wieder mit bestem Sprung des Tages: "Schau dir den Lindvik an!" 01:08

15:04 Uhr - Tande und Stoch

Daniel André Tande kommt mit dem Rückenwind schlechter zurecht als Kubacki. 116,5 Meter bedeuten Rang 25. Kamil Stoch ist aktuell ebenfalls nicht in Top-Form. Da sind solche Bedingungen natürlich nicht so einfach. Aber der zweifahce Tourneesieger kommt auf solide 123 Meter.

15:02 Uhr - Dawid Kubacki

Ganz starker Sprung von Kubacki! 127 Meter bringen ihn in Führung. Bei den aktuellen Bedingungen war das richtig gut. Mit 133,9 Punkten liegt er über vier Punkte vor Junshiro Kobayashi.

15:00 Uhr - Lanisek und P. Prevc

Die besten Zehn im Gesamtweltcup werden von zwei Slowenen eröffnet. Beide erledigen die Pflichtaufgabe ohne Probleme. Lanisek kommt auf 118,5 Meter. Prevc kommt auf 124 Meter.

14:58 Uhr - Huber und Sato

Auch Daniel Huber muss mit dem stärkeren Rückenwind zurechtkommen. Der Österreicher hat bis zu 1,5 Meter von hinten. Damit kann er gar nicht ins Fliegen kommen. Nur 111 Meter. Es reicht aber immerhin für den Wettkampf. Es droht ihm aber ein schwerer Gegner. Auch Yukiya Sato kämpf sich auf 114 Meter. Er platziert sich zwei Ränge vor Huber.

14:56 Uhr - Johansson und Forfang

Zwei Norweger direkt hintereinander. Der Rückenwind wird stärker. Johansson kann daher nicht mit den Weiten seiner Kollegen zuvor mithalten. 121 Meter reichen aber für Platz zehn. Johann André Forfang muss sich gar mit 115,5 Meter zufrieden geben. Nur Rang 19 für Forfang.

14:54 Uhr - Hörl und Peier

Hörl springt genauso weit wie Ito und verdrängt den Japaner von Position sieben. Killian Peier kann heute noch nicht an seinen Bronze-Platz bei der WM anknüpfen. 119,5 Meter bedeuten nur Rang 20. Im Wettkampf ist er aber sicher dabei.

14:52 Uhr - Ito und Zyla

In Garmisch-Partenkirchen war Daiki Ito starker Fünfter. Dies würde er natürlich gerne in Innsbruck wiederholen. In der Qualifikation springt er gut 127 Meter und ist Sechster. Aber nur kurz, denn nach ihm legt Piotr Zyla nochmal vier Meter drauf. 131 Meter bringen den Polen auf Rang drei!

14:49 Uhr - Schmid und Paschke

Auf Leyhe folgen zwei weitere Deutsche. Zunächst Constantin Schmid, der auf 126 Meter fliegt. Danach muss sich Pius Paschke zwar mit 122 Metern begnügen, aber natürlich ist auch Paschke sicher morgen dabei.

14:47 Uhr - Zajc und Leyhe

Starker Sprung von Stephan Leyhe. Er bestätigt seine guten Trainingssprünge und setzt sich mit 127 Meter an die dritte Position. An Timi Zajc kommt er jedoch nicht vorbei. Der Slowene ist dank 126 Meter jetzt punktgleich mit Junshiro Kobayashi Erster.

14:45 Uhr - Schlierenzauer und D. Prevc

Für den 2. Durchgang hat es bei Schlierenzauer bei dieser Tournee bisher nicht gereicht. VIelleicht ja morgen auf seiner Heimschanze? Die Grundlage legt er auf jeden Fall mit einem guten Quali-Sprung auf 119 Meter. Domen Prevc macht es noch besser. 124 Meter bringen ihn auf Rang zwei.

14:43 Uhr - Eisenbichler und Ammann

Im Februar wurde Markus Eisenbichler auf dieser Schanze Doppel-Weltmeister. Auch heute kommt er gut mit dem Bergisel zurecht. Mit 128 Metern ist er neuer Zweiter hinter Kobayashi. Direkt vor Eisenbichler zeigte auch Simon Ammann einen guten Sprung. Der Schweizer landet bei 126 Metern.

Video - "Komm, gib ihm!" Eisenbichler mit gelungenem Quali-Sprung 00:48

14:42 Uhr - Michael Hayböck

Hayböck sorgt für Jubel unter den rot-weiß-roten Fans. Mit 122,5 Meter ist er Siebter.

14:41 Uhr - J. Kobayashi

Wir haben einen neuen Führenden! Junshiro Kobayashi übernimmt mit 127 Meter die Spitze. Toller Sprung des Japaners. Robin Pedersen kann da nicht mithalten, aber mit 116 Metern ist er ebenfalls qualifiziert.

14:39 Uhr - Nakamura und Koudelka

117,5 Meter für Naoki Nakamura. Platz 10 für den Japaner. Im Anschluss bestätigt Roman Koudelka seine aufsteigende Form und springt sich mit 122,5 Meter an Position 2.

14:37 Uhr - Kot und Klimov

Maciej Kot nimmt sich Stefan Hula zum Vorbild und qualifiziert sich ebenfalls. Mit 117 Metern ist er Elfter. Dagegen zieht Evgeniy Klimov enttäuscht von dannen. Den Russen verdreht es im Flug und er muss schon bei 109 Metern landen. Das ist zu wenig. Dadurch rückt Viktor Polasek in die Top 50.

14:35 Uhr - Justin und Hula

Je höher die Startnummer, desto besser der Athlet. Dementsprechend schwinden die Hoffnungen bei den bisher nicht qualifizierten Springer immer mehr. Da sind Rok Justin und Stefan Hula keine Ausnahme. Mit 117 beziehungsweise 114 Meter sind sie sicher morgen dabei.

14:32 Uhr - Moritz Baer

Der erste Deutsche in der Qualifikation ist Moritz Baer. Der Youngster landet bei 114 Meter und qualifiziert sich als 15. für das Bergiselspringen. Zuvor erreicht Jakub Wolny nur 111 Meter, das ist aktuell zu wenig.

14:31 Uhr - Takeuchi und K. Sato

Der japanische Doppelpack qualifiziert sich souverän. Taku Takeuchi setzt mit 124,5 Meter eine neue Tagesbestweite und ist Erster! Keiichi Sato ist mit 122,5 Meter neuer Dritter.

14:29 Uhr - Bickner und Boyd-Clowes

Starker Auftritt der beiden Nordamerikaner! Kevin Bickner legt 124 Meter vor und übernimmt die Spitze. Mackenzie Boyd-Clowes kommt auf 121,5 Meter und sichert sich ebenfalls die Qualifikation. Rang vier für den Kanadier.

14:28 Uhr - Kytosaho und Deschwanden

Niko Kytosaho kann an die Leistung seines Landsmanns Aalto nicht anknüpfen. Nur 113,5 Meter. Gregor Deschwanden ist dagegen mit 117,5 Meter qualifiziert.

14:26 Uhr - Antti Aalto

Es gibt doch noch einen finnischen Lichtblick! Antti Aalto springt auf 123 Meter und übernimmt mit 116,1 Punkten die Führung. Damit ist er natürlich sicher morgen dabei. Sergey Tkachenko springt neun Meter kürzer. Da muss der Kasache zittern.

14:24 Uhr - Vassiliev und Peter

Dimitriy Vassiliev kommt mit dem Rückenwind nicht gut zurecht. Nur 105 Meter für den Russen. Dominik Peter macht es besser: 114,5 Meter bringen ihm einen Platz im morgigen Wettkampf.

14:22 Uhr - Ringen und Polasek

Der Norweger Sondre Ringen qualifiziert sich mit 115 Metern für den Wettkampf. Viktor Polasek kommt dagegen nur auf 110,5 Meter und müsste noch einige Springer hintersichlassen.

14:19 Uhr - Andreas Alamommo

Die finnischen Skispringer bleiben weiterhin eines der Sorgenkinder im Weltcup. Daran wird auch Andreas Alamommo erstmal nichts ändern können. Mit 104 Metern wird er morgen frei haben. Dasselbe gilt für Jonathan Learoyd aus Frankreich und Roman Sergeevich Trofimov aus Russland.

14:17 Uhr - Muminov und Haare

Bei der WM flog Sabirzhan Muminov spektakulär über die Bande. Diesmal läuft alles geordnet ab. Nur die 100 Meter dürfte ihn nicht zufriedenstellen. Anders Haare springt 110,5 Meter.

14:14 Uhr - Cene Prevc

Jetzt sind die Prevc-Brüder zu dritt bei der Tournee. Denn hier in Innsbruck ist auch Cene Prevc dabei. Der Slowene startet nicht schlecht: Mit 117 Metern setzt er sich an Rang 2. Aktuell bekommen alle Springer Pluspunkte für den Rückenwind. Zuvor sprangen Yevhen Marusiak und Alex Insam deutlich kürzer.

14:11 Uhr - Filip Sakala

Zielspringen im tschechischen Team. Sakala springt wie sein Landsmann Kozisek auf 113 Meter. Rang fünf für ihn. Der Italiener Federico Cecon springt 4,5 Meter kürzer.

14:08 Uhr - Artti Aigro

Der Este Artti Aigro wird mit 108 Metern keine Chance auf die Top 50 haben. Das dürfte auch für den Franzosen Mathis Contamine gelten, der auf 110,5 Meter kommt. Cestmir Kozisek aus Tschechien hat mit 113 Meter schon größere Hoffnungen.

14:05 Uhr - Stefan Huber

Stefan Huber schließt die ÖSV-Gruppe mit 119 Metern ab. Das könnte für den Wettkampf reichen. In Führung liegt Clemens Aigner mit einem Sprung auf den K-Punkt von 120 Metern. Markus Schiffner ist mit 115 Metern Dritter.

14:03 Uhr - Manuel Fettner

In der nationalen Gruppe befindet sich mit Manuel Fettner auch ein prominenter Name. Der Springer vom SV Innsbruck-Bergisel landet bei 112 Metern. Mal schauen, ob das reicht. Zuvor kam Thomas Hofer auf 108,5 Meter.

14:00 Uhr – Stefan Rainer

Stefan Rainer ist der erste Springer der österrreichischen nationalen Gruppe und eröffnet die Qualifikation mit 107,5 Metern.

13:55 Uhr: Wer holt sich die Startnummer 1?

Bisher hatten wir nicht nur zwei verschiedene Tagessieger bei dieser Tournee, sondern auch verschiedene Quali-Sieger. In Oberstdorf sicherte sich Stefan Kraft die Startnummer 1 und in Garmisch-Partenkirchen gewann Karl Geiger. Bisher war die Startnummer 1 also kein gutes Omen für den Sieg im Wettkampf. Im vergangenen Jahr gelang Ryoyu Kobayashi am Bergisel das "Double" aus Quali-Erfolg und Tagessieg. Wir sind gespannt, ob er dies wiederholen kann. In wenigen Minuten geht es los.

13:45 Uhr: Verkleinertes deutsches Team

Bundestrainer Stefan Horngacher musste seine Mannschaft für die beiden Springen in Österreich auf sechs Springer verkleinern. Gesetzt waren natürlich Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke. Außerdem nahm Stefan Horngacher Moritz Baer mit nach Innsbruck, obwohl Luca Roth in der Tournee-Wertung vier Plätze besser platziert war. Warum sich Horngacher für Baer entschied, könnt ihr hier nochmal nachlesen: Vierschanzentournee: Diesen Youngster nimmt Horngacher mit nach Innsbruck

13:38 Uhr: Österreichische nationale Gruppe

Nachdem in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen der Deutsche Skiverband in der Qualifikation eine nationale Gruppe an den Start bringen durfte, bekommt nun der Österreichische Skiverband die Gelegenheit einigen seiner Nachwuchs- und B-Kader-Athleten Weltcup-Luft schnuppern zu lassen. Wie schon bei den ersten beiden Tournee-Stationen eröffnet die nationale Gruppe die Qualifkation. Folgende Springer hat der ÖSV dafür nominiert: Stefan Rainer (Startnummer 1), Thomas Hofer (2), Manuel Fettner (3), Markus Schiffner (4), Clemens Aigner (5), Stefan Huber (6)-

13:16 Uhr: Lindvik im zweiten Training vorn

Der Sieger des Neujahrsspringens, Marius Lindvik, scheint auch in Innsbruck gut zurecht zu kommen. Der Norweger gewann das zweite Training mit 129 Meter vor Stefan Kraft (124 Meter) und Ryoyu Kobayashi (124 Meter). Stephan Leyhe präsentierte sich erneut glänzend und wurde mit 131 Meter Vierter. Karl Geiger erreichte mit 122 Metern Rang sechs, direkt vor Dawid Kubacki.

12:15 Uhr: Peter Prevc gewinnt erstes Training

Das erste Training ist vorbei. Peter Prevc zeigte mit einem Sprung auf 125,5 Metern die beste Leistung. Stephan Leyhe sprang 128 Meter und platzierte sich auf Rang zwei. Daiki Ito wurde mit 124,5 Meter Dritter. Karl Geiger erlebte mit 121 Metern einen soliden Auftakt. Ryoyu Kobayashi kam auf 122 Meter. Markus Eisenbichler startete mit 118 Meter in den Quali-Tag am Bergisel. Das zweite Training beginnt um 12:25 Uhr.

11:30 Uhr: Erstes Training läuft

Der erste Trainingsdurchgang auf der Bergiselschanze läuft. In Innsbruck werden heute Temperaturen um 3 Grad erwartet. Der Himmel ist aktuell leicht bedeckt.

11:05 Uhr: Erst Training, dann Qualifikation

Um 11:15 Uhr werden die Athleten zunächst ein paar Trainingssprünge wagen, um die durchaus anspruchsvolle Schanze zu testen. Um 14:00 Uhr beginnt dann die Qualifikation. Den Schanzenrekord in Innsbruck hält nach wie vor Michael Hayböck mit seinem Sprung auf 138 Meter aus dem Jahr 2015.

11:00 Uhr: Herzlich Willkommen!

Hallo und Herzlich Willkommen zum Liveticker der Qualifikation zur dritten Station der Vierschanzentournee in Innsbruck. Karl Geiger möchte beim Springen am Samstag nach zwei zweiten Plätzen in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen nun endlich ganz oben auf das Podium steigen und gleichzeitig Punkte auf den Führenden der Gesamtwertung Ryoyu Kobayashi gut machen. Eine gelungene Qualifikation wäre eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Springen.

