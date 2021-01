In Innsbruck durfte "Schlieri" dann doch noch mit Österreichs B-Team in die Vierschanzentournee einsteigen.

"Zuhause, auf der Heimatschanze, beim Heimatverein, was gibt es Schöneres?", sagte der Tiroler, der eine Straßenbahnfahrt vom Bergisel entfernt in Fulpmes wohnt, und lächelte tapfer. Wo sich früher Medienmassen auf ihn stürzten, schlich er nach der Quali fast unbemerkt durch die Mixed-Zone.

Jetzt also Innsbruck, ein "Neustart", wie Schlierenzauer bekräftigt, wieder einmal. Mittlerweile wird seine Entwicklung aber durchaus kritisch gesehen. "Schlierenzauer hinterließ im Laufe seiner erfolgreichen Karriere viel verbrannte Erde", schrieb Alexander Pointner am Sonntag in seiner Kolumne in der "Tiroler Tageszeitung".