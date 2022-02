Skispringen

Lahti - Kamil Stoch fliegt beim Einzelspringen mit Friedensbotschaft auf den Skiern: "Stop war!"

Auch der Skisprung-Weltcup in Lahti wird von den Ereignissen in der Ukraine überschattet. Polens Star Kamil Stoch sendet beim Einzelspringen am Sonntag eine klare Botschaft. Auf seinem Ski steht: "STOP WAR! Better fight in sport" (auf deutsch: "Stoppt den Krieg! Kämpft lieber im Sport").

