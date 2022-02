Skispringen

Lahti: Karl Geiger "verkrampft" im Finale und fällt noch vom Podest - Gelbes Trikot ebenfalls weg

Karl Geiger liegt beim Einzelspringen in Lahti nach dem ersten Durchgang als Zweiter auf Podestkurs. Doch im Finale springt der Oberstdorfer nur auf 123,5 Meter und fällt so auf Rang vier zurück. Nach ihm verdrängt ihn Halvor Egner Granerud noch auf Platz fünf. Dadurch verliert Geiger seine Gesamtweltcupführung an Ryoyu Kobayashi. Geigers Sprung im Video.

00:01:06, vor einer Stunde