Als Führender nach dem ersten Durchgang fehlten Markus Eisenbichler nach Sprüngen auf 138,0 und 120,5 m bei starkem Rückenwind in der Endabrechung nur 0,4 Punkte auf den siegreichen Slowenen Peter Prevc (279,0/132,0+125,5). Stephan Leyhe wurde mit 277,5 Punkten (130,0+133,0) glänzender Dritter. Diese Position nimmt der Willinger nun auch als bestplatzierter Deutscher in der Tourneewertung ein.

Leyhes Rückstand auf den neuen Raw-Air-Führenden Marius Lindvik aus Norwegen beträgt nach 5 von 16 Sprüngen 9,9 Punkte. Zweiter ist der Österreicher Stefan Kraft (+7,6), der trotz Rang acht in Lillehammer vor dem Gewinn des Gesamtweltcups steht, weil Deutschlands Topspringer Karl Geiger sich nach Sprüngen auf 128,5 m und 123,0 m (254,3 Punkte) mit Rang 19 so schlecht platzierte wie noch nie in dieser Saison. Bei drei ausstehenden Weltcupspringen wuchs Geigers Rückstand auf 138 Punkte an.

Video - Die Entscheidung in Lillehammer: Eisenbichler verpasst Sieg nur um 0,4 Punkte 03:59

Freund verpasst Finaldurchgang

Der deutsche Youngster Constantin Schmid aus Oberaudorf, der als Gesamtführender in den Wettbewerb gestartet war, kam mit 256,5 Punkten (131,0+132,5) nicht über Rang 16 hinaus und büßte damit wohl auch alle Chancen auf den Tournee-Erfolg ein.

Pius Paschke aus Kiefersfelden wurde 14. mit 258,1 Punkten (130,0+130,5). Der frühere Gesamtweltcupsieger Severin Freund verpasste den Finaldurchgang ebenso wie Martin Hamann aus Aue.

Am Dienstag findet das zweite Springen der Raw-Air-Tournee ebenfalls in Lillehammer statt. Die weiteren Stationen der Serie, deren Sieger 60.000 Euro Preisgeld einstreicht, sind Trondheim und Vikersund.