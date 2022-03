Als beste Deutsche belegte Luisa Görlich (Lauscha) den 16. Platz, Selina Freitag (Aue) sammelte auf Rang 29 noch zwei Weltcuppunkte.

Die Olympia-Zweite Katharina Althaus (Oberstdorf) und Juliane Seyfarth (Ruhla) waren nach positiven Coronatests nicht am Start, zumindest Seyfarth wird aber schon am Donnerstag beim zweiten Springen in Lillehammer starten.

Takanashi, die in Peking auch im Einzel als Vierte eine Enttäuschung erlebt hatte, gewann vor Nika Kriznar und Olympiasiegerin Ursa Bogataj (beide Slowenien).

In der Gesamtwertung der fünftägigen Norwegen-Tour liegt Kriznar nach drei von zwölf Sprüngen vorne, da dort auch die Punkte aus der Qualifikation einfließen.

