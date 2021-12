Nach einem nahezu perfekten Skisprung-Wochenende stand noch ein veritabler Marathon zwischen Karl Geiger und dem ersehnten weihnachtlichen Kurzurlaub bei Ehefrau Franziska und Töchterchen Luisa: Interviews in Serie, eine Schalte zur Sportlerwahl-Gala, schließlich die Podest-Pressekonferenz – erst dann durfte der gefragteste Mann in Engelberg in die Oberstdorfer Heimat düsen.

"Es ist wichtig, über Weihnachten mal zur Ruhe zu kommen", sagte Geiger. Denn danach wird es turbulent: Nach kurzem festlichen Durchschnaufen startet die Jagd nach dem Weißen Wal der deutschen Skispringer, endlich soll es klappen mit diesem vermaledeiten Sieg bei der Vierschanzentournee.

"Die Tournee ist eine Herausforderung, das öffentliche Interesse riesig. Wir wollen mächtig Gas geben, ich will richtig angreifen", kündigt Geiger an, der im Vorjahr für den vierten Platz zwei im Gesamtklassement bei den jüngsten sechs "Four Hills"-Ausgaben gesorgt hatte. Jetzt soll auf den Schanzen zwischen Oberstdorf (29. Dezember) und Bischofshofen (6. Januar) endlich der großen Wurf folgen.

Dass Geiger das Zeug dazu hat, stellte er in der Schweiz mit seinem Sieg am Samstag vor Ryoyu Kobayashi und Platz zwei am Sonntag hinter dem Japaner eindrucksvoll unter Beweis. Geiger gegen Kobayashi - es könnte das große Vierschanzen-Duell werden. "Der ist wirklich in einer Überform", sagt Geiger über den Tourneesieger von 2018/19.

Geiger reist im Gelben Trikot nach Oberstdorf

Im Gesamtweltcup liegt der Deutsche mit 594:496 Punkten vorne, reist als Spitzenreiter zur Tournee. "Das Gelbe Trikot in der Heimat zu tragen, ist ein Privileg", sagt Geiger zwar. Bislang brachte es aber deutschen Trägern bei der Tournee kein Glück: Fünfmal trat ein Deutscher in Gelb in Oberstdorf an, keiner gewann die Tournee, nur Martin Schmitt (1999/2000 und 2000/01 jeweils Dritter) schaffte es auf das Podest.

Geiger würde jene Durststrecke gerne beenden, erster deutscher Tournee-Sieger seit Sven Hannawald 2001/02 werden. Es wäre die Steigerung zum fantastischen Winter 2020/21, in dem er Skiflug-Weltmeister wurde und bei der Heim-WM zwei Titel holte.

Dafür kassierte er am Sonntagabend die Belohnung mit Platz drei bei der Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres hinter Tennisstar Alexander Zverev und Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte Geiger.

Severin Freund erkämpft weiteren Startplatz

Längst hat er sich zur deutschen Nummer eins bei den Skispringern gemausert. Dass Geiger bei der Vierschanzentournee den Alleinunterhalter spielt, ist keineswegs erwünscht, aber nicht auszuschließen. Denn obwohl Bundestrainer Stefan Horngacher "sehr zufrieden" aus Engelberg abreiste, musste ihm einiges Sorgen machen.

Zur Tournee stößt zwar Severin Freund zum Team, der über den Continental Cup einen siebten Startplatz für den DSV rausholte. Der Ex-Weltmeister ist aber ebenso wenig ein Mann für ganz vorne wie Pius Paschke und Constantin Schmid, die immerhin Top-10-Niveau haben.

Niveau für ganz vorne hätte Markus Eisenbichler, doch der sechsmalige Weltmeister ist völlig von der Rolle: Nach den Plätzen 40, 27 und 35 in den vergangenen drei Springen sei er "ratlos", meinte Eisenbichler. Kumpel Geiger kündigte Seelenmassage an: "Ich muss mal ein bisschen mit ihm ratschn." Ohne den "Karle" geht bei den DSV-Adlern eben wenig.

(SID)

