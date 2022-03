Der 29 Jahre alte Geiger muss in den letzten vier Weltcup-Wettbewerben in Oberstdorf und am folgenden Wochenende im slowenischen Planica 58 Punkte Rückstand auf Kobayashi aufholen. Für einen Sieg gibt es 100, für Platz zwei 80 Punkte.

Als klar Bester zog Österreichs Weltrekordler Stefan Kraft mit einem Flug auf 225,5 m vor dem Slowenen Anze Lanisek (221,5) in den ersten Wettkampf auf der Heini-Klopfer-Schanze am Samstag (16:00 Uhr live bei Eurosport) ein. In Oberstdorf sind erstmals seit Willingen im Februar 2020 Zuschauer bei einem deutschen Männer-Weltcup im Springen zugelassen, jeweils 10.000 Fans dürfen pro Tag dabei sein. Bei der Quali waren 3500 Zuschauer dabei.

Für den Wettkampf der besten 40 qualifizierten sich nur fünf der zwölf gestarteten Springer des Deutschen Skiverbandes, der letztmals in dieser Saison sein über die nationale Gruppe vergrößertes Aufgebot einsetzen durfte. Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam auf Platz zwölf, als 14. überzeugte Constantin Schmid (Oberaudorf).

Auch Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) als 26. und mit Ach und Krach der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf) als 36. sind am Samstag dabei. Ausgeschieden ist unter anderem der Team-Olympiadritte Stephan Leyhe (Willingen).

