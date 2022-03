"So vertraut wie die Schattenbergschanze, auf der wir in Oberstdorf regelmäßig trainieren, ist mir die Oberstdorfer Skiflugschanze nicht", sagte Geiger.

"Einen Trainingssprung habe ich dort noch nie gemacht. Aber mit der ganzen Umgebung, den Zuschauern, den Helfern und dem ganzen Drum und Dran haben wir natürlich dennoch einen gewissen Heimvorteil", so der zweimalige Bronze-Gewinner von Peking.

Pius Paschke muss hingegen auf den deutschen Heim-Weltcup in Oberstdorf verzichten. Eine Viruserkrankung verhindert die Teilnahme des 31-Jährigen. Seinen Platz im DSV-Kader übernimmt Martin Hamann.

Nach den Springen in Oberstdorf am Samstag und Sonntag findet das Saisonfinale vom 25. bis 27. März in Planica/Slowenien statt.

