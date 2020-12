Der DSV-Adler hatte die Veranstalter der Tournee nach der Qualifikation am Montag in Oberstdorf scharf kritisiert.

"Die ganze Organisation war heute nicht 'Tournee like'. Es war nicht so durchgetaktet, dass alles läuft. Natürlich ist Corona, aber das war bei den anderen Weltcups besser. Man hat beim Lift ewig warten müssen, weil das Landratsamt sagt, das Konzept ist jetzt so und so, wo ich mir aber denke: Ihr habt überhaupt keine Ahnung", polterte Eisenbichler im "ZDF".

Nach dem Auftaktspringen, bei dem Eisenbichler nach einer fulminanten Aufholjagd auf Platz fünf landete, schlug der 29-Jährige dagegen versöhnliche Töne an: "Es war alles brutal entspannt - auch am Lift, ich musste nicht einmal warten. Es war wirklich sensationell. Jetzt geht es weiter nach Garmisch und nochmal vielen herzlichen Dank an Oberstdorf", lobte er die Organisatoren.

Aus sportlicher Sicht darf der DSV nach dem Auftakt-Erfolg von Karl Geiger vom ersten Tournee-Gesamtsieg seit 2002 träumen.

Eisenbichler will Geiger unterstützen

Eisenbichler möchte sich deshalb beim zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen ganz in den Dienst seines Teamkollegen stellen. "In Garmisch werde ich versuchen, zwei normale, gute Sprünge zu zeigen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Natürlich möchte ich dranbleiben und auch den Karl unterstützen, damit er vorne bleibt", so Eisenbichler weiter.

