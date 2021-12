Der Team-Weltmeister blickt auf einen aus seiner Sicht wechselhaften Saisonauftakt zurück.

Zwar sprang Eisenbichler bei beiden Wettbewerben im finnischen Ruka als Dritter auf das Podium, verpasste allerdings bei schwierigen Bedingungen in den letzten drei Weltcups vor Oberstdorf zweimal den zweiten Durchgang.

Ad

Zum Auftakt der Vierschanzentournee auf der Schattenbergschanze belegte Eisenbichler den siebten Rang , hat jedoch bereits 20,9 Punkte Rückstand auf Tagessieger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Vor allem der zweite Durchgang erwies sich aber als Schritt in die richtige Richtung.

Skispringen Vierschanzentournee: Ergebnisse, Gesamtwertung und Zeitplan VOR 2 STUNDEN

"Es war okay, der erste Sprung war ein bisschen spät. Der zweite war richtig gut und ich hoffe, dass ich darauf aufbauen kann", analysierte der 30-Jährige seine Leistung am Eurosport-Mikrofon.

Eisenbichler heiß auf "großen Berg" in Garmisch

Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, wo er 2019 mit 1,9 Punkten Rückstand auf Kobayashi den Tagessieg nur knapp verpasste, will der Deutsche nun den nächsten Schritt machen. "Ich mag Garmisch, das ist ein großer Berg, da kann man weit fliegen", so der DSV-Adler.

"Granate vom Eisei!" Eisenbichler startet Aufholjagd - Leyhe glänzt

Eurosport zeigt alle Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen inklusive der Qualifikation LIVE im Free-TV. Werner Schuster kommentiert mit Gerhard Leinauer, Martin Schmitt analysiert mit Birgit Nössing im Studio. Alle Springen LIVE gibt's auch bei Eurosport mit Joyn+!

Das könnte Dich auch interessieren: Prevc-Sturz: Ausrüster wehrt sich gegen Schuster-Kritik

Eisenbichler im Interview: "Gesamtklassement juckt mich gar nicht"

Oberstdorf Freund disqualifiziert: Der neue Kontrolleur kennt keine Gnade VOR 11 STUNDEN