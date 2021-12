"Dort, wo Cene (Prevc, Anm. d. Red.) gelandet ist, war der Schnee sehr weich und darunter hart. Wenn die Bedingungen so sind, kann das allen Athleten Probleme machen und nicht nur denen, die unsere Skier springen", sagte Peter Slatnar, Chef der slowenischen Ski-Firma "Slatnar", dem Fachportal "Skispringen.com".

Ad

Aus Sicht des Österreichers sei solch ein Vorfall "vorhersehbar" gewesen. Slatnar sah das anders: "Wenn Werner sagt, dass es vorhersehbar war, dann ist das seine Perspektive. Ich denke, so etwas kann immer passieren."

Oberstdorf Geiger verpasst Treppchen zum Auftakt - Kobayashi springt zum Sieg VOR 5 STUNDEN

Für den Slowenen war der Sturz seines Landsmanns "aber eine gute Schule für alle, was die Entwicklung der Skier betrifft."

"Wahnsinnssituation": Schmitt und Schuster sehen Prevc-Sturz sehr kritisch

Slatnar: "Unsere Skier entsprechen den Regeln der FIS"

Slatnar betonte: "Unsere Skier entsprechen den Regeln der FIS, aber die Entwicklung geht natürlich immer weiter."

Schuster hatte am Dienstag auch die Haltung des Internationalen Skiverbandes im Entwicklungswettstreit der Skihersteller kritisiert. "Es ist immer wieder das Gleiche: Man wartet immer wieder solange, bis was passiert, und dann schrecken alle auf", so der 52-Jährige.

Bei der FIS stießen die Äußerungen bisher jedoch offenbar auf taube Ohren. Am Mittwoch gab es in Oberstdorf zwar ein Treffen zwischen den Skifirmen und der FIS. Laut Slatnar sei über eine Reglementierung der Skier aber nicht gesprochen worden.

Prevc erreicht beim Auftaktspringen in Oberstdorf das Finale

Cene Prevc hatte am Dienstag trotz seines Trainingssturzes in der anschließenden Qualifikation mit einer sicheren Landung bei 126 Metern als 14. das Ticket für das Auftaktspringen gelöst.

Und auch am Mittwoch hatte der 25-Jährige mit dem Skimodell keine weiteren Probleme. Der Slowene landete nach Sprüngen auf 122 und 110,5 Meter auf Rang 27.

Das könnte Dich auch interessieren: Debakel für Polen! Stoch nach Tournee-Aus verwirrt und ratlos

"Reicht nicht": Geiger fliegt in Oberstdorf knapp am Podest vorbei

Ljubno ob Savinji DSV-Frauen fiebern erstem Neujahrsspringen entgegen VOR 8 STUNDEN