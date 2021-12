Obwohl Markus Eisenbichler in der Qualifikation für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf mit Rang sechs und der Tagesbestweite von 132 Metern überzeugte, zeigte er sich im Anschluss am "ARD"-Mikrofon äußerst selbstkritisch.

"Wenn man den Sprung gesehen hat, dann kann man sich es ja denken. Die Landung war nicht gut und vom Tisch war es jetzt auch noch nicht so optimal. Aber die Landung hat mich echt brutal genervt. Ich habe zurzeit ein bisschen Probleme mit der Symmetrie. An sich würde der Sprung schon ganz ok laufen, aber es ist noch nicht ganz optimal", konstatierte der 30-Jährige.

Selbst der Blick auf das Klassement tröste ihn nicht. "Ich und der Metzi (Trainer Bernhard Metzler; Anm. d. Red.) haben uns den Auftrag gesetzt, dass wir auf die Sprünge schauen und nicht auf das Ergebnis. Am Ende wird abgerechnet, was da passiert, passiert. Ich bin vom Sprung nicht ganz so zufrieden", so Eisenbichler weiter.

Hinsichtlich des ersten Wettkampfes am Mittwoch auf der Schattenbergschanze (ab 16:00 Uhr live im TV bei Eurosport und im Liveticker) zeigte sich der Weltmeister dennoch optimistisch: "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist zurzeit halt echt zäh. Aber ich glaube, wenn der Knopf mal wieder aufgeht, dann könnte es schon ganz gut funktionieren."

