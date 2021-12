Den Auftakt der Vierschanzentournee machen traditionell zwei deutsche Schanzen. Der Wettbewerb in Oberstdorf (28. - 29. Dezember) ist die erste Station. In Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember - 1. Januar) steigt dann das Neujahrsspringen.

Die Entscheidung der Tournee wird jedoch in Österreich fallen, denn nach Innsbruck (3. - 4. Januar) geht es auf die finale Schanze nach Bischofshofen (5. - 6. Januar), wo letztendlich der Sieger gekrönt wird.

Das deutsche Team machte in der Qualifikation einen guten Eindruck . Vor allem der Oberstdorfer Karl Geiger zeigte mit Platz zwei, dass er alle Chancen auf den ersten deutschen Tourneeerfolg seit 2002 hat. Auch Markus Eisenbichler und Severin Freund platzierten sich in der Qualifikation in den Top 10.