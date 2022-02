Horngacher, brisanterweise von 2016 bis 2019 auch Trainer der polnischen Mannschaft, beanstandete bei der FIS, dass die leicht angepassten Schuhe vorher nicht angemeldet wurden. Tajner stellte nun klar: "An diesen Schuhen ist nichts außergewöhnlich. Diesen Schuh gibt es zu kaufen. Er wurde nur leicht modifiziert."

Er könne zudem die Beschwerde nicht verstehen, "dass der Schuh nicht vorher angemeldet wurde oder dass der Schuh ein bisschen härter oder weicher oder die Wand um einen Millimeter dicker ist", so der polnische Verbandschef.

Alle Teams, auch die Deutschen, würden versuchen, ihr Material zu verbessern.

"Da legt niemand Protest ein und sagt der FIS, dass etwas untersucht werden muss, weil irgendetwas nicht stimmt", beschwerte sich Tajner: "Und hier bei uns entsteht so ein Durcheinander. Das ist nicht fair."

Adam Malysz will gegen Entscheidung vorgehen

Besonders bitter: Die Schuhe der Polen wurden von der FIS auch für die Olympischen Spiele in Peking (ab 4. Februar live bei Eurosport) verboten. Von polnischer Seite werde es deshalb einen Einspruch geben. Kurios ist zudem, dass Kamil Stoch und Pawel Wasek in Willingen nicht disqualifiziert wurden, obwohl sie offenbar dasselbe Schuhmodel trugen.

Auch Adam Malysz, ehemaliger Weltklassespringer und mittlerweile Sportdirektor der polnischen Mannschaft, kündigte bei Facebook an, man werde weiter gegen diese Entscheidung vorgehen. "Wir werden um die Schuhe kämpfen, denn sie sind nur modifiziert und nicht neu, wie Stefan Horngacher oder die FIS behaupten. Jeder arbeitet an irgendeiner technischen Neuheit und bringt sie zu den wichtigsten Ereignissen mit. Wir haben noch nicht aufgegeben." Im Schuhstreit bleibt es also spannend.

