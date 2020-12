Damit stehen bis zum Saisonende in Deutschland noch sechs Skisprung-Highlights an: Nach den Vierschanzentournee-Springen in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) finden in Titisee-Neustadt (9./10 Januar), Willingen (30./31. Januar) sowie Klingenthal Weltcups statt. Die Nordische Ski-WM steigt schließlich in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März).