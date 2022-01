Nach ein paar Bier mit Freunden sei seine alte Sucht wieder aufgebrochen, "meine Krankheit war weder behandelt worden, noch war ich geheilt", sagte er.

Ahonen entschloss sich damals, erstmals professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Ich musste meinen Stolz hinunter schlucken", sagte er.

Ad

In seiner aktiven Karriere habe er sich wie ein Rockstar gefühlt, erzählte Ahonen - und mitunter auch so benommen. 2005 in Planica sprang er nach einer durchzechten Nacht 240 Meter weit und stürzte mit reichlich Restalkohol im Blut schwer.

Titisee-Neustadt Ewige Bestenliste: Geiger überholt Legende Thoma GESTERN AM 21:01

Der 44-Jährige hatte seine Karriere dreimal für beendet erklärt - 2008, 2011 und zuletzt 2018. Kürzlich gab er "aus Spaß" allerdings abermals ein Comeback und wurde Dritter bei den finnischen Meisterschaften . Bei Olympia in Peking ist er dennoch nur als TV-Experte dabei.

Das könnte Dich auch interessieren: In Gelb nach Peking? Geiger vor Olympischen Spielen "voll in Form"

"Sensationell!" Geiger fliegt von Gelb beflügelt zum nächsten Sieg

Olympia - Skispringen Olympia ohne Olympiasieger: Wellinger und Freund verpassen Winterspiele 23/01/2022 AM 11:13