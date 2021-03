Publiziert 31/03/2021 Am 16:40 GMT | Update 31/03/2021 Am 16:41 GMT

Spätestens am Donnerstag soll darüber beraten werden, wann Tande zurück in die Heimat reisen kann. Der Team-Olympiasieger war am Montag aus dem künstlichen Koma erwacht.

Tande prallte bei seinem Sturz mit voller Wucht auf den Hang. Er musste per Intubation mechanisch beatmet werden, erlitt einen Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge.

