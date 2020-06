Sven Hannawald hat ein aufregenden Karriere hinter sich. Bei den Verbalathleten blickt er mit Moderator Daniel Lerche zurück, verrät warum er Schwierigkeiten mit dem Legendenstatus hat und erzählt von seinem Burnout. "Ich habe trainiert, wo andere Pause gemacht haben. Ich war körperlich total schlapp und müde", berichtet der Ex-Skispringer über die Krankeit, die sein Leben verändert hat.

Als erster Skispringer der Geschichte gewann Sven Hannawald alle vier Springen der Vierschanzentournee und holte sich 2001/02 den "Grand Slam". Unter dem Erfolgsdruck und seinem unbändigen Siegeswillen litt jedoch seine Gesundheit – die Folge war ein Burnout und der komplette Rückzug aus dem Skisprungzirkus.

"Nach meinem Erfolg, hatte ich noch mehr mit mir zu tun, weil ich mich gefragt habe, was will ich noch erreichen? Ich habe die Tournee gewonnen, das höchste, was man im Skispringen gewinnen kann", berichtet Hannwald bei den Verbalathleten. Nach einer Therapie fand der Olympiasieger einen Ausweg im Motorsport: Nach seiner aktiven Karriere wurde er Eurosport-Experte und sorgt dort immer wieder für Highlights: "Wenn's dann real wird, dreh ich vollkommen durch".

