Skispringen

Marius Lindvik springt in Willingen mit 144,5 Metern zum Sieg - Norweger mausert sich zum Olympia-Favoriten

"Lindvik fliegt!" Pünktlich zur Generalprobe für die Olympischen Spiele in Peking präsentiert sich der Norweger Marius Lindvik in Topform. Einen Tag nach seinem dritten Rang in Willingen fliegt der 23-Jährige im zweiten Durchgang auf 144,5 Meter und gewinnt, obwohl er nach dem ersten Flug nur auf Rang sechs lag. Damit mausert sich der Norweger wenige Tage vor Olympia in eine Favoritenrolle.

00:01:10, vor einer Stunde