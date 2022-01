Skispringen

Severin Freund bei Heimweltcup in Willingen mit tollem Sprung - Olympiasieger fliegt auf 140 Meter

Großartiger Satz beim Heimweltcup! Routinier Severin Freund springt im ersten Durchgang in Willingen auf 140 Meter. Der Olympiasieger von 2014 setzt sich nach seinem Sprung vorerst an die Spitze des Feldes, beendet den ersten Durchgang hinter Ryoyu Kobayashi, Halvor Egner Granerud und Marius Lindvik als bester Deutscher auf Rang vier in Schlagdistanz zum Podest. "Das ist ein Teufelskerl!"

00:01:02, vor einer Stunde