Skispringen

Wisla: Karl Geiger gelingt Leistungssteigerung - DSV-Alder nach 1. Durchgang in Reichweite zum Podium

Karl Geiger hat einen Tag nach seinem enttäuschenden Weltcup-Auftakt in Wisla eine Leistungssteigerung hingelegt und nimmt die Top-Plätze in Angriff. Nach dem ersten Durchgang am Sonntag liegt der DSV-Adler dank einer Weite von 129 Metern auf dem zwölften Rang.

00:00:58, vor einer Stunde