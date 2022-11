Skispringen

Wisla: Karl Geiger und Co. erwartet "sehr harte Arbeit" - DSV-Adler nach Weltcup-Auftakt ernüchtert

Karl Geiger hat sich im Vergleich zum schwachen Auftakt am Samstag aus seinem Tief herausgearbeitet, blieb aber auch tags darauf in Wisla hinter den Erwartungen zurück. Den DSV-Adler erwartet in den kommenden Wochen "sehr, sehr harte Arbeit".

00:00:57, vor einer Stunde