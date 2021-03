Den Herzenswunsch von Gold bei der "Weltmeisterschaft dahoam" hat sich Katharina Althaus schon im Mixed erfüllt. Doch der eigentliche sportliche Traum - jener von Althaus und einer ganzen Generation von Skispringerinnen - wird erst jetzt Realität. "Ich habe mir immer gewünscht, auf der großen Schanze eine WM zu haben", sagt die Oberstdorferin. Dass dies am Mittwoch ausgerechnet auf "ihrem" Bakken am Schattenberg geschieht, ist da einfach nur "Wahnsinn".

Dass die Springerinnen einen weiteren, anno 2021 eigentlich selbstverständlichen Schritt zur Gleichberechtigung machen, ist der vorläufige Höhepunkt einer rasanten Entwicklung. "Es ist irre", sagte Althaus bei einem Sponsorentermin der Firma Viessmann vor der Premieren-Entscheidung von der Großschanze (am Mittwoch ab 17.15 Uhr im Eurosport Liveticker ), "was die letzten Jahre alles passiert ist."

GESTERN AM 09:20

Wenig mehr als ein Jahrzehnt liegt der erste, na ja: "Sprung" einer Frau bei Weltmeisterschaften zurück. Als die zwölfjährige Tschechin Natalie Dejmkova 2009 in Liberec mit der Startnummer eins im ersten Trainingsdurchgang bei nicht einmal 30 Metern auf den Hang plumpste und kopfüber talwärts rutschte, hatten die notorischen Spötter ihren Spaß - und sahen sich in ihrer Ablehnung des Frauen-Springens bestätigt.

In jenen zwölf Jahren seit Liberec jedoch "ist das Frauen-Skispringen weit gekommen", sagte die deutsche Pionierin Ulrike Gräßler, damals Vizeweltmeisterin, dem "SID": "2009 musste ich mich beinahe noch rechtfertigen, bei einer WM um Medaillen kämpfen zu wollen. Heute stellt sich diese Frage längst nicht mehr. Was sich gerade in den letzten zwei, drei Jahren getan hat, ist toll."