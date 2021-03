"Es ist auch so, dass für sie wahrscheinlich nach der WM ein kleiner Eingriff im Knie sein muss, damit wir die Probleme der letzten Wochen in den Griff bekommen", sagte Bauer.

In der Qualifikation am Dienstag gehen somit die Mixed-Weltmeisterinnen Katharina Althaus und Anna Rupprecht sowie Juliane Seyfarth und Luisa Görlich an den Start. Die Medaillen werden am Mittwoch 17:15 Uhr (live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) vergeben.