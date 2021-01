"Es waren zu viele individuelle Fehler dabei", konstatierte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Wir sind von Anfang an nicht so ins Springen gekommen. Der erste Durchgang war schon sehr bescheiden."

Zumindest Geiger schaffte im zweiten Durchgang bei besseren Bedingungen eine deutliche Steigerung auf 135,5 m. Eisenbichler, am Freitag noch Zweiter in der Qualifikation für das Einzelspringen am Sonntag (16.00 Uhr live bei Eurosport) , kam im zweiten Durchgang nur auf 127,0 m.

Der frühere deutsche Top-Springer Freund (Rastbüchl), der nach zahlreichen Verletzungen und Rückschlägen erstmals seit 2016 wieder an einem Teamspringen teilnahm, lieferte Sprünge über 125,5 und 120,0 Meter ab. "Der erste Sprung war ganz okay, auch wenn er nicht so weit war", sagte Freund am "ARD"-Mikrofon: "Der zweite war ziemlich daneben, da stehst du da wie ein Baum."