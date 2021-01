Markus Eisenbichler winkte zufrieden in die Kamera und war nach dem versöhnlichen Abschluss eines enttäuschenden Wochenendes um Optimismus bemüht. "Auch an einem schlechteren Tag bin ich noch in Schlagdistanz", äußerte sich der Weltmeister nach dem achten Platz im polnischen Skisprung-Mekka Zakopane demonstrativ positiv.