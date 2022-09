Snooker

Britih Open: John Higgins scheitert in der ersten Runde an Yuan Sijun - frühes Aus für Snookerstar

Frühes Aus für Snookerstar: John Higgins scheitert in der ersten Runde der British Open an Yuan Sijun und setzt die Serie der großen Namen fort, die an der Auftakthürde nicht vorbeikommen - die Entscheidung hier im Video!

00:03:11, vor einer Stunde