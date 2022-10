Snooker

British Open: Ryan Day im Siegerinterview - "Hätte nicht besser laufen können"

Ryan Day schlägt Mark Allen im Finale der British Open und fährt damit den größten Titel seiner Karriere ein. Im Siegerinterview denkt er nicht nur an seine zurückliegende Traumwoche, sondern auch an schwere Zeiten in der Pandemie.

00:02:55, vor einer Stunde