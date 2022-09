Snooker

British Open - Zhao Xintong gelingt gegen Stuart Bingham drittes Century Break in Folge: "Brillante Gala!"

Zhao Xintong gelingt in der 1. Runde der British Open gegen Stuart Bingham das dritte Century Break in Folge. Seine Darbietung in Milton Keynes gibt es hier im Video.

00:01:00, vor 18 Minuten