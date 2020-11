Dabei erwischte der Superstar einen fürchterlichen Start in die Partie. Beim Anstoß blieb der 44-Jährige mit dem Spielball an Blau hängen und ließ Holt einen einfachen Einsteiger liegen. Der Shoot-Out-Champion bestrafte diesen Fehler mit einem Century Break von 107 Punkten und ging in Führung.