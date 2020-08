Snooker-Weltmeister Ronnie O’Sullivan spielt mit dem Gedanken, bei der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitzumachen. "Es ist nicht wie bei Big Brother, wo man zerstört wird. Das Schlimmste wäre, ein paar Käfer zu essen, herauszukommen und zu sagen: 'Ich hatte eine tolle Zeit da drinnen'", sagte der 44-Jährige im Gespräch mit dem "Guardian".

Verbalathleten - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Ob die Sendungsmacher auf O’Sullivan zugekommen sind oder sich der sechsmalige Weltmeister selbst ins Spiel gebracht hat, ist nicht klar. Die Dreharbeiten der Reality-Show vom britischen Sender "ITV" finden in diesem Jahr erstmalig nicht in Australien, sondern in Großbritannien statt.

Snooker-WM Nicht nur O'Sullivan: Diese WM hat viele Gewinner 17/08/2020 AM 17:22

"Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu versuchen, die Show in Australien stattfinden zu lassen. Leider wurde aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie und obwohl wir viele verschiedene Eventualitäten in Betracht zogen, schnell klar, dass es für uns einfach nicht möglich wäre, dorthin zu reisen und die Serie dort zu machen", sagte Richard Cowles, Unterhaltungsdirektor der "ITV"-Studios.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Sechster WM-Titel für O'Sullivan: The Rocket lebt seinen Traum

Play Icon WATCH "Er verschwendet keine Zeit!" O'Sullivan krönt sich im Eiltempo zum Weltmeister 00:02:34

Snooker-WM Rekordmann O'Sullivan: Warum dieser WM-Titel anders ist 17/08/2020 AM 11:57