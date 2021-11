Zu Beginn der Partie sah es jedoch zunächst so aus, als könne John Higgins seine kleine Negativserie in Finalspielen brechen. Der Schotte ging unter anderem dank eines Breaks von 73 Punkten direkt im ersten Frame mit 3:0 in Führung.

Doch Judd Trump schlug zurück. Er holte sich seinerseits fünf Frames in Folge und drehte das Spiel. Ein 70er Break bescherte Higgins, der im Gruppenfinale am Donnerstag Ronnie O'Sullivan 6:1 geschlagen hatte, zum Ende der Nachmittagssession zumindest noch das 4:5.

Es sollte Higgins letzter Framegewinn in diesem Endspiel bleiben, denn am Abend war Trump nicht mehr zu halten. Er gewann fünf Frames in Folge und sicherte sich mit einem klaren 10:4-Sieg seinen ersten Titel beim Champion-of-Champions-Turnier in Bolton. In der zweiten Session spielte er dabei unter anderem Breaks von 74, 68 und 59 Punkten.

"Jeder Erfolg gegen ihn ist besonders", sagte Trump nach seinem achten Sieg in Folge gegen Higgins.

Trumps erster Turniersieg seit März

Im Halbfinale hatte Trump zuvor Kyren Wilson mit einem glatten 6:0-Erfolg ausgeschaltet. Higgins war durch einen 6:5-Sieg gegen Yan Bingtao ins Endspiel eingezogen.

Für den Weltmeister von 2019, damals schlug er im Endspiel ebenfalls Higgins, war es der erste Turniersieg seit den Gibraltar Open im März.

Trump sammelte mit diesem Sieg natürlich auch viel Selbstvertrauen für die am Dienstag beginnende UK Championship in York. Es ist das erste Triple-Crown-Event der Saison 2021/2022. Titelverteidiger ist der Australier Neil Robertson.

