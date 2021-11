Von Beginn war Ronnie O'Sullivan am Donnerstagabend im Hintertreffen. John Higgins holte sich mit Breaks von 86 und 92 Punkten gleich eine 2:0-Führung.

Mit einem Century Break von 101 Punkten im dritten Frame konnte O'Sullivan verkürzen.

Der vierte Frame gestaltete sich deutlich ausgeglichener, aber Higgins hatte das bessere Ende für sich und baute mit einem 63:57 seine Frame-Führung wieder auf 3:1 aus.

Ein beeindruckendes Century Break von 127 Punkten bescherte ihm das 4:1. Mit einem 94er und 63er Break machte der Schotte schließlich den deutlichen Sieg perfekt.

Es ist für ihn bereits der zweite Sieg gegen O'Sullivan innerhalb von zwei Wochen. Bereits bei den English Open in Milton Keynes konnte er "The Rocket" im Halbfinale (6:5) bezwingen

Champion of Champions: John Higgins erstmals seit 2016 im Halbfinale

O'Sullivan verpasst damit zum zweiten Mal in Folge bei dem Einladungsturnier in Bolton, an dem nur Profiturnier-Sieger aus den vergangenen zwölf Monaten und in diesem Jahr auch Nachrücker aus der Weltranglistenliste teilnehmen, das Halbfinale.

Higgins steht dagegen erstmals seit 2016 in der Runde der letzten vier. Dort trifft er am Samstag auf Yan Bingtao aus China.

Im ersten Halbfinale am Freitag kämpfen der Weltranglistenerste Judd Trump und der Vize-Weltmeister von 2020, Kyren Wilson, um den Finaleinzug. Trump setzte sich in seinem Gruppenfinale glatt mit 6:0 gegen den Waliser Ryan Day durch. Wilson schlug Neil Robertson 6:4.

