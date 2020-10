Das Finale war ein Wechselbad der Gefühle für beide. Beide hatten überlegene Phasen, beide hatten aber auch Phasen, in denen der Gegner einen Lauf hatte. Den besseren Start hatte Trump erwischt, der in überwiegend taktisch geprägten Frames bis zum Midsession Interval der ersten Session mit 3:1 in Führung ging. Nach der kurzen Pause drehte aber Neil Robertson auf. Dank Breaks von 75, 128 und 61 Punkten übernahm er erstmals die Führung.