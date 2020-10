Titelverteidiger Mark Selby startete in Milton Keynes mit einem glatten 4:0 gegen Fan Zhengyi. Der Sieg war allerdings nicht so klar, wie das Ergebnis es vermuten lässt. Selby war ganz einfach effektiver. Vor allem in den ersten beiden Frames hatte Fan gute Chancen, aber seine Breaks waren nicht hoch genug. So konnte Selby seine Erfahrung ausspielen. Die Vorentscheidung fiel im dritten Frame: Fan verstellte sich auf Blau und verschoss die nächste Rote. Eine Clearance von 70 Punkten war Selbys Antwort darauf.