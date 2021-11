Judd Trump kann nach seinem 4:2 über Jimmy Robertson weiterhin auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hoffen. Mit einem Top-Break von 73 Punkten hatte Trump die ersten beiden Frames geholt. Mit einer 69 leitete Robertson jedoch die Wende ein und schaffte sogar den Ausgleich. Ein schönes Break von 111 Punkten half Trump dann aber in die Spur zurück. Im sechsten Durchgang überzeugte der Titelverteidiger vor allem mit seinem Matchplay.

Mark Selby profitierte bei seinem 4:1 über Jamie Wilson von seinem besseren Allroundspiel und davon, dass der 17-Jährige nicht genug aus seinen Chancen machte. Wilson verlor die ersten beiden Frames, obwohl er auch da in Breaks kam. Im dritten Durchgang holte Selby die beiden benötigen Snooker, verschoss am Ende aber Schwarz und erlaubte Wilson so das 1:2. Im vierten Frame stellte Selby aber wieder die alten Verhältnisse her und beendete die Partie mit einer 73 im fünften Durchgang.

Selby trifft nun auf seinen Freund und Trainingspartner Chris Wakelin. Der spielte bei seinem 4:0 über einen hilflosen Stephen Hendry brillant. In den beiden Frames, zu denen Hendry anstieß, spielte der siebenmalige Weltmeister nur jeweils diesen einen Ball. Beide Male ließ er eine lange Rote liegen, und Wakelin machte daraus Total Clearances von 135 und 141 Punkten. Den zweiten Frame hatte Wakelin mit kleineren Breaks gewonnen, und er beendete das Match im vierten Durchgang mit einer 85. Hendry holte insgesamt nur 18 Punkte.

Kyren Wilson dominierte bei seinem 4:2 über Ashley Carty die ersten drei Frames, doch Carty fand zurück ins Match. Im sechsten Frame holte sich Wilson die entscheidende Chance mit einem Snooker hinter Gelb, aus dem eine Total Clearance von 135 Punkten wurde. In einem Marathon-Match erkämpfte sich Barry Hawkins ein 4:3 gegen Jak Jones. Hawkins hatte schon mit 2:3 zurückgelegen. Den Decider holte er nach mehr als 162 Minuten dank einer 71.

Für Wildcard-Spieler Paul Deaville wird in Milton Keynes ein Traum wahr. Nach seinem 4:3 über Chang Bingyu steht er bei seinem ersten Profi-Turnier überhaupt in der Runde der letzten 32. Das Comeback des Tages gelang Mark Davis, der nach einem 0:3 gegen Graeme Dott noch mit 4:3 gewann.

