Offensichtlich hatte Judd Trump Probleme mit dem Lauf des Tisches. Deshalb fiel es ihm schwer, den Spielball präzise zu kontrollieren.

Das kostete ihn viele Chancen und daraus resultierten auch einige Fehler. So kam wenig Spielfluss auf. Lediglich im zweiten Frame blitzte mit einer 87 das Können von Trump auf.

Entscheidend war aber der vierte Frame, in dem Trump von Blau bis Schwarz zum 3:1 abräumte. Der Titelverteidiger trifft nun auf Ross Muir, der mit einem 4:0 über Anthony McGill überraschte.

Auch Neil Robertson war zuvor mit diesem Tisch nicht gut zurechtgekommen. "Der lief nicht so, wie man es von Tisch 1 erwartet", erklärte der 39-Jährige. Trotzdem setzte er sich mit 4:2 gegen Sunny Akani durch.

O'Sullivan dreht Match mit drei Centuries

Zweimal war Akani in Führung gegangen, aber jedes Mal schaffte Robertson umgehend den Ausgleich. Im vierten Frame spielte der Australier dabei auch eine 106. Den fünften Frame dominierte er dann und machte im sechsten Durchgang mit einer 79 alles klar. Sein nächster Gegner ist Mark Davis, der Fergal O'Brien mit 4:1 schlug.

Kyren Wilson hätte bei seinem 4:3 über Ben Woollaston beinahe eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben. Im entscheidenden siebten Frame lag Wilson schon mit 8:68 hinten, drehte das Blatt aber noch mit einer Clearance von 62 Punkten. Er trifft nun auf Robbie Williams, der Barry Hawkins mit 4:1 die nächste Enttäuschung beibrachte.

In den Matches am Morgen und am Nachmittag ging es am Mittwoch noch um den Einzug in die Runde der letzten 32. Ronnie O'Sullivan spielte bei seinem 4:1 über Michael Georgiou drei Centuries in Folge. Im ersten Frame unterliefen O'Sullivan noch viele Fehler. Georgiou ging so in Führung. Im Rest der Matches holte der Zypriote aber keinen Punkt mehr. Mit Breaks von 82, 127, 129 und 108 Punkten stürmte "The Rocket" in die nächste Runde.

Murphy ebenfalls eine Runde weiter

Shaun Murphy beendete sein 4:2 über Joe O'Connor mit einer Total Clearance von 138 Punkten. Dabei war O'Connor mit Breaks von 98 und 67 Punkten zum 2:0 stark gestartet. Die Vorentscheidung war im fünften Frame gefallen: Murphy holte da den benötigten Snooker und räumte von der letzten Roten bis Schwarz zum 3:2 ab.

Ding Junhui kam bei seinem 4:1 über Tian Pengfei auch immer besser in Fahrt. Er trifft nun auf Martin Gould, der bei seinem 4:0 über Scott Donaldson zwei Centuries und zwei Breaks von 83 Punkten spielte.

