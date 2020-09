Im zweiten Frame verschoss Lukas Kleckers eine schwere Rote auf die Mitteltasche. Die Quittung war eine 132 von Judd Trump zum 2:0. In den nächsten beiden Frames bekam dann auch der Deutsche Chancen, doch aufgrund seiner Probleme mit der Spielballkontrolle machte er nicht genügend Punkte daraus. So zog Trump auf 4:0 davon.

Zuvor wurden am Mittwoch die letzten Plätze in der zweiten Runde vergeben. Dabei schaffte nach Lukas Kleckers mit Simon Lichtenberg auch der zweite deutsche Starter den Einzug in die zweite Runde. Der Berliner schlug den 16-jährigen Neu-Profi Jamie Wilson mit 5:1. Wilson hatte den ersten Frame gewonnen, aber dann holte sich Lichtenberg fünf Durchgänge in Folge.