Preisgeld

Sieger: 80.000,00 £ (93.600,00 €)

unterlegener Finalist: 35.000,00 £ (40.950,00 €)

Halbfinale: 20.000,00 £ (23.400,00 €)

Viertelfinale: 10.000,00 £ (11.700,00 €)

Achtelfinale: 5.000,00 £ (5.850,00 €)

letzte 32: 4.000,00 £ (4.680,00 €)

letzte 64: 3.000,00 £ (3.510,00 €)

Höchstes Break: 5.000,00 £ (5.850,00 €)

Preisgeld gesamt: 400.000,00 £ (468.000,00 €)

Distanzen

Bis zum Viertelfinale einschließlich wird "Best of 9" gespielt (in fünf Gewinnframes). Die Halbfinals sind "Best of 11" (sechs Gewinnframes). Das Finale geht über "Best of 17" (neun Gewinnframes).

Dabei werden in der ersten Session des Finales acht Frames gespielt, in der zweiten dann maximal neun.

Tempodrom in Berlin beim German Masters.Imago

Geschichte der deutschen Events

German Open (Ranglisten-Turnier)

1995 (Frankfurt/Main): John Higgins - Ken Doherty 9:3

1996 (Osnabrück): Ronnie O'Sullivan - Alain Robidoux 9:7

1997 (Bingen a. Rhein): John Higgins - John Parrott 9:4

German Masters (Einladungs-Turnier):

1998 (Bingen a. Rhein): John Parrott - Mark Williams 6:4

German Masters (Ranglisten-Turnier):

2011 (Berlin): Mark Williams - Mark Selby 9:7

2012 (Berlin): Ronnie O’Sullivan - Stephen Maguire 9:7

2013 (Berlin): Ali Carter - Marco Fu 9:6

2014 (Berlin): Ding Junhui - Judd Trump 9:5

2015 (Berlin): Mark Selby - Shaun Murphy 9:7

2016 (Berlin): Martin Gould - Luca Brecel 9:5

2017 (Berlin): Anthony Hamilton - Ali Carter 9:6

2018 (Berlin): Mark Williams - Graeme Dott 9:1

2019 (Berlin): Kyren Wilson - David Gilbert 9:7

Maximum Breaks (Endrunden)

2015: Judd Trump (Viertelfinale 4:5 gegen Mark Selby)

2017: Tom Ford (letzte 32 5:2 gegen Peter Ebdon)

