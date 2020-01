Robertson gewann zu Beginn einen umkämpften ersten Frame und hatte danach das Momentum direkt auf seiner Seite. Einer 57 in Durchgang zwei, ließ er eine 99 folgen. Vor dem Interval zeigte der Australier dann ein Century Break von 128 Punkte und stellte auf 4:0.

Auch die Pause konnte den 37-Jährigen nicht stoppen, Robertson holte sich mit einer 82 auch den fünften Frame. Zhou konnte einem fast schon ein wenig leidttun. Der Chinese blieb zu diesem Zeitpunkt drei Frames in Folge ohne einen gelochten Ball und konnte nicht an seine starken Leistungen in der Woche von Dornbirn anknüpfen.

Robertson ohne Mitleid mit Zhou

Zwar punktete der 22-Jährige dann in Frame sechs, doch Robertson schnappte sich auch diesen auch. Nach dem 7:0 zauberte der Weltmeister von 2010 in Frame acht und zeigte mit der 109 sein zweites Century. Somit holte sich Robertson die erste Session mit 8:0. Zhou holte in jener insgesamt nur 122 Punkte, so viel wie Robertson alleine bei seinem ersten Century. Es war ein gebrauchter Nachmittag für den jungen Chinesen.

Auch der Abend brachte keine Wende mehr. Im neunten Durchgang führte der Chinese zwar mit 43:0, doch Robertson bewahrte Ruhe und drehte auch diesen Frame zu seinen Gunsten und holte sich somit den Titel.

Der Australier zeigte sich in den Tagen von Dornbirn in einer Topform und sicherte sich verdient den Titel. In den vier Runden zuvor gab Robertson insgesamt nur sechs Frames ab und spielte dabei eine Vielzahl von hohen Breaks – inklusive fünf Centuries.

