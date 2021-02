Dabei hatte er beim German Masters allenfalls phasenweise seine Top-Form gefunden. Vor allem im Halbfinale bei der unglaublichen Aufholjagd gegen Barry Hawkins. Aber er braucht eben nicht immer seine Top-Form, um gewinnen zu können. Der Schlüssel zu seinem Sieg in der letzten Woche war, dass er in den entscheidenden Momenten das ablieferte, was erforderlich war. Unter Druck erst recht. So, als könne er den Turbogang anknipsen, wenn er ihn braucht.