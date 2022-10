Ng On Yee begann den ersten Frame mit einer schönen langen Roten. Insgesamt bekam sie drei Chancen in diesem Frame. Doch hohe Breaks schaffte sie nicht. Besser machte es Ronnie O'Sullivan: Nach anfänglichen Schwierigkeiten brachte ihm eine 72 die Führung. Auch in der Folgezeit nutzte O'Sullivan konsequent jede Unsicherheit seiner Gegnerin.

Nur 52 Minuten dauerte die einseitige Partie. Nach der 72 im ersten Frame stürmte der glänzend aufgelegte O'Sullivan mit Breaks von 100, 59, 81 und 95 zum klaren Sieg. Nur 27 Punkte holte Ng On Yee in diesen vier Frames, und darunter waren noch zehn Foulpunkte.

Nachrücker Mark Williams zeigte sich von Beginn an hellwach, obwohl er erst wenige Stunden vor seinem Match in Hongkong angekommen war. Mit einer 133 holte er sich den ersten Frame. Neil Robertson allerdings antwortete mit einer 105 zum 1:1. Im dritten Frame führte der Australier dann bereits mit 49:0, ehe ihn Williams mit einer 55 doch noch abfing.

Die nächsten drei Frames gingen dann aber wieder an Robertson, der dabei mit einer 140 auch das bisher höchste Break des Turnieres schaffte. Williams steckte dennoch nicht auf: Dank einer 80 kam er wieder auf 3:4 heran. Als Williams allerdings im achten Frame nach 13 Punkten den Tisch verlassen musste ließ Robertson sich den Sieg nicht mehr nehmen. Mit mehreren kleineren Breaks schaffte er es über die Ziellinie.

Im ersten Halbfinale trifft am Samstag Lokalmatador Marco Fu auf John Higgins. Fu hatte sich gegen Mark Selby mit 5:2 durchgesetzt, und Higgins beendete seine Negativ-Serie gegen Judd Trump mit 5:4.

